Nedopečený koláček

VYPEČENÁ VANILKOVÁ POHÁDKA.

Byla jednou jedna trouba a byl jednou jeden cukrář. Společně pekli pekelně dobré vanilkové koláčky, ale jednou se stalo, že jeden z koláčků byl tak netrpělivý a tak nedočkavý, že utekl do světa dřív, než byl dozlatova upečený. A co se mu v tom světě přihodilo? Koho potkal a proč usedavě plakal sám samotinký na pařezu? A jak to s ním nakonec dopadlo?

Pro děti od 3 do 100 let

Inscenace divadelního uskupení Loutky bez hranic

Hraje: Dora Bouzková