Továrna na zázraky je originální kouzelnické představení, které si nechcete nechat ujít! Už na začátku roku 2020, přesněji 6. ledna, se můžete těšit na premiéru nového programu mladého českého mentalisty a iluzionisty Michala Nesvedy.



„Dospělí jsme od toho, abysme si plnili své dětské sny!” Tahle věta stojí na první stránce knihy, kterou v dětství Michal nalezl. Napsal jí neznámý kouzelník pro svou milovanou vnučku, která věřila tomu, že když venku padají sněhové vločky, plní se tajné sny. Kniha Mozek, továrna na zázrakyslibuje, že čtenáře naučí, jak si ty své splnit.



Michal Nesveda se specializuje na mentalistické experimenty, které oklamou vaši mysl, přesvědčí váš mozek, že ne vše se dá logicky pochopit. Během vystoupení uvidíte také jedno z nejslavnějších čísel proslulého mága Harryho Hudinyho. Únik z tisícilitrové nádrže! A mimo to se také dozvíte, jak vybrat šťastná výherní čísla do slosování Sportky. Na jevišti nebude chybět ani stroj, který vás na okamžik vrátí do dětství, a to stále není všechno. Jako jediní vám totiž už nyní můžeme slíbit, že 6. ledna roku 2020 bude jisto jistě sněžit.

Michal Nesveda Michal Nesveda se narodil 4. března 1995 v Praze. Od té doby, co byl malým chlapcem, toužil po tom, že se stane kouzelníkem. Po absolvování desítek a stovek vystoupení i soutěží vyrazil pro inspiraci do světa, za hranice naší země....