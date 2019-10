Happy Chicken CZ – Drůbeží farma

Černá komedie o lidech, kteří to nevzdali.

Tento svět rozhodně není v pořádku. V řece plavou divné ryby a nic nevypadá tak, jako v dobách dětství a mládí. Práce pro místního velkodrůbežáře a výrobce prvotřídních hnojiv je pro místní jasnou volbou - koneckonců už dávno žádnou jinou ani nemají. Ondra jezdí s kamiónem po Evropě a vede odhodlaný spolek na ochranu místních tradic. Jeho přítelkyně má jistý delikátní problém, ale velký šéf jí prý s tím pomůže.

Ondrův brácha je po uši zamilovaný, Míla by si měl zajít k doktorovi, zatímco malý Kuba už tam byl. Hospodská Anča má ráda zelenou a gumové medvídky, Hela je šťastná, že má aspoň nějakou práci, chlapi v hospodě jsou prostě chlapi v hospodě, nad vesnicí se tajemně tyčí Pavilón C a do Čech prý míří davy migrantů... Nová černá komedie ředitele a uměleckého šéfa Divadla pod Palmovkou Michala Langa poprvé na jevišti v předvečer třicátého výročí začátku Sametové revoluce.