Victims + Svalbard v Praze

Švédská kapela Victims po letech opět vystoupí v klubu 007 Strahov. Spolu se Svalbard zahrají 28. 10. Umí někde crust lépe než ve Švédsku? Špinavej hrnoucí rytmus a chrastivej zvuk doplněný osobní poselství plivající pořádný řev. VICTIMS z Nyköpingu ten svůj d-beat/hardcore punk už od svých začátků, kdy jim nahrávky produkoval tragicky zesnulý Mieszko Talarczyk z legendárních Nasum, valej už přes 20 let. A stejnou dobu brázdí světová podia a vydávají. To poslední, co je od kapely možno slyšet, je výtečná deska „The Horse and Sparrow Theory“ vydaná na Relapse Records.

Aktuální šňůru s nimi sdílí angličtí SVALBARD vyznávající podobné hudební hodnoty, jen posazené do krapet atmosféričtější podoby s dvěma hlasy. V d-beatovém rytmu a zvuku u nich lze zaznamenat i euforičtější blackové, nebo post-rockové pasáže. A druhý hlas nad to.