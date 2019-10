Seafret v Praze

Talentovaná dvojice z britského Yorkshire Seafret se rozhodla své fanoušky už déle nenapínat a stanovili datum vydání nového dlouho očekávaného alba Most Of Us Are Strangers na 7. února 2020.

Pražští fanoušci budou mít možnost poprvé slyšet songy z nového alba naživo už 27. února, kdy kapela navštíví Lucerna Music Bar.