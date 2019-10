United Flavour – křest alba

Mezinárodní skupina United Flavour přichystala velký comeback! Už v listopadu vyráží na turné k novému albu Here To Stay. To vyjde přesně v den křtu v Lucerna Music Baru – 21. listopadu.

Společně se vstupenkou na křest si můžete zakoupit i nové album, které obdržíte při vstupu do klubu. Samozřejmě podepsané od kapely. :)