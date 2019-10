Sobotní Hrajeme si s Ozoboty a programujeme

Chtěl/a jsi si někdy naprogramovat svého robota a umět ho ovládat? Neváhej a pojď se to naučit s našimi lektory! :) Postavíš si vlastní Ozobotí dráhu, naprogramuješ robota nebo pomůžeš najít vhodnou cestu různým pohádkovým hrdinům.



Co to vlastně Ozobot je?

Ozobot je malý programovatelný robot, který umí sledovat nakreslené čáry a podle barevných kódů vykonávat různé povely.



Bližší informace

Na workshopu se seznámíme s úvodem do programování a robotiky. Budeme programovat roboty pomocí barevných kódů a řešit úlohy pro programování robotů Ozobot. Dozvíme se, jak začít s programováním těchto robotů i jak své dovednosti dále rozšiřovat. V rámci workshopu si zkusíte vyřešit úlohu bludiště/mapu s Ozobotem a zkusíme si vytvořit vlastní Ozobotí dráhu.



Min. počet účastníku 5 a max. 8 s individuálním přístupem. Každý má k dispozici pro programování zapůjčeného Ozobota.



Cena: 350 Kč s DPH/ dítě 1 hodina workshopu



Vypsané termíny workshopu:

9. 11. 9:30-10:30

7. 12. 9:30-10:30 - speciální tématický Mikulášsky laděný workshop



Vhodné pro děti od 6 do 12 let