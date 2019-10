Christmas Concerts - Praha

Performers:

• Royal Czech Orchestra

• Marie Fajtová – soprano

• Robert Hugo – organ

• Viktor Mazáček – violin solo

Program:

• A. Vivaldi: The Four Seasons (Spring&Winter)

• G.F. Händel: Largo from Xerxes

• J.S.Bach: Toccata in D minor

• L. v. Beethoven: Symphony No.5 (Allegro)

• W.A. Mozart: Ave Verum

• M.A. Charpentier: Te Deum

• B. Smetana: The Moldau (Vltava)

• J. S. Bach: Air on the G – String

• F. Schubert: Ave Maria

• G. Verdi AIDA – Triumphal March (organ)

• J.F. Wade – Adeste Fideles

Duration: 65 minutes

The Royal Czech Orchestra and three of Prague's most acclaimed soloists

present a programme with masterpieces of classical music.

The concert takes places in the St Salvatore Church, which is situated

directly at the Charles bridge.

Kostel Nejsvětějšího Salvátora

CLEMENTINUM – THE MAIN CHURCH

St. Salvator Church At Charles Bridge