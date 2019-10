Post-It v Praze

Křest EP "Co tě neposílí, to tě zabije“

Kapela POST-IT je na české hudební scéně přes 20 let. V neměnné sestavě Czenda, Jiřík (Porne), Bekouš a Kapíno spolu funguje od roku 2001. Do širšího povědomí se muzikanti dostali v roce 2003, kdy postoupili do užšího finále prvního ročníku talentové soutěže Coca-Cola Pop Star, a následnou debutovou deskou IDEÁL. K té postupně přibyly ještě nahrávky SEKTOR 10 a POST-I-NOOR. Na stávající diskografii chce po 10 letech navázat novým EP, k němuž postupně vydali singly Opět sami, Ragnarok a Bonnie. Na křtu EP „Co tě neposílí, to tě zabije“ zazní všechny zásadní songy kapely a navíc odehraje zbrusu nové skladby. Můžete se těšit na překvapení a hosty.