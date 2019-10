Halloween vol. 5

K příležitosti Halloweenské noci se potkáme již popáté, znovu v cross][clubu. Do diáře si zapiš sobotu 26. října!

PROGRAM:



▸▸▸▸ main stage

19:00 ▸ ABBIE FALLS

20:00 ▸ WHEN GOODBYE MEANS END

21:00 ▸ FROM VOID TO ABBYS

22:00 ▸ LANDLESS

PO LANDLESS (cca 22:45) - Vyhlášení nejlepšího kostýmu

23:00 ▸ HOPES



AFTERPARTY

00:30 ▸ KILLERKRANKIE

01:30▸

MAGICKA & BLOFELD

b2b

GESI/TRIDENT.sk



▸▸▸ underground stage

19:30 ▸ LIGHTHOUSE KEEPER

20:30 ▸ LIFELINES

21:30 ▸ KRANG

22:30 ▸ BRIGHTER DAYS

23:30 ▸ STIFLED



AFTERPARTY

▸00:45

THEM DARNED TEENAGERS

b2b

▸ INHALERS



▸▸▸ bar stage

19:00▸ FINA SAKER

20:00▸ DNO

21:00▸ LUSKY

22:00▸ SNYDER



AFTERPARTY

▸ KLUBOVNA pouštěčka



▸▸▸ divadlo na půdě Cross Attic