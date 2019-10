Cult of Luna v Praze

CULT OF LUNA nepatří mezi kapely, které by složily muziku a šly s ní mezi lidi. Představují celkovou vizi do detailu promyšleného konceptu. Jejich alba tak jsou zážitkem, který koncerty pro jejich vizuální promyšlenost posunují ještě o úroveň výš. Zvukový a světelný design, načasování i rozestavění na pódiu.

Švédský sextet se na podzim s novou deskou skoro po šesti letech vrací do Prahy. No necháte si tohle představení ujít?