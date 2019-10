Darkest Hour v Praze

Američtí DARKEST HOUR tímto turné oslaví 25 let svého trvání a srdečně zvou všechny své fanoušky do pražského Futura, kde to prý bude VELKÝ! Metal/hardcoroví Official Darkest Hour se v lednu vrátí do Prahy a jak je jejich dobrým zvykem, opět v dobré společnosti!

Těšit se můžete na progresivní Fallujah, floridské Bloodlet, islandské Une Misère či švédské thrashery Lowest Creature!