Prague Darts Masters 2019

Šipkové legendy v České republice!

PHIL TAYLOR. Celým jménem Philip Douglas Taylor. The Power. Jméno, které rozehraje v srdcích výrazné většiny fanoušků ty nejsilnější rezonance. Nejslavnější hráč šipkového sportu všech dob. Za svou bohatou kariéru získal 16 titulů mistra světa! Lehce srovnatelný s Waynem Gretzkym, Michaelem Jordanem nebo Ayrtonem Sennou. LEGENDA všech šipkařských legend přijede 1. listopadu tohoto roku do Prahy, aby se zde v rámci výjimečné exhibice utkal s dalšími světovými i tuzemskými pamětníky starých dobrých časů. U toho chcete být!



Potvrzena je také účast dalšího výjimečného hráče. Paul Lim reprezentující Singapur je první hráč, který hodil 9šipkové zavření na mistrovství světa. Je největší legendou asijského světadílu, a zároveň je stále aktivním hráčem. Paul Lim je jeden z nejrespektovanějších hráčů na světovém šipkovém okruhu. Další hvězdnou legendou, která se exhibice zúčastní je vízěz 12 MAJOR turnajů a především trojnásobný mistr světa, Angličan Martin "Wolfie" Adams. Čtvrtým do party hvězd je bývalá světová jednička PDC, vítěz dvou nejvýznamějších MAJOR turnajů, World Matchplay a World Gran Prix a také znamenitý showman, Angličan Colin Lloyd!



Také z řad tuzemských hráčů se dočkáme jednoho velikého comebacku. Na pódiu se objeví Miloslav Navrátil! Sláva byl a zůstane prvním českým hráčem, který si zahrál na mistrovství světa PDC v Alexandra Palace v Londýně. Chybět nebudou momentální nejlepší český hráč a čtvrtfinalista turnaje PDC European Tour Karel Sedláček, nebo veterán a bývalý softový mistr světa v cricketu Martin Hoffmann. Do hry se dostanou také 4 vylosovaní diváci, kteří ve hře na jeden leg změří síly s Colinem Lloydem a mnohá další překvapení. Celým úžasným a památným večerem bude provázet zkušený šipkový moderátor Honza Weber a callerem večera bude Angličan Nick Rolls.



Nedávno prostřednictvím svého managementu Phil Taylor vzkázal světu šokující zprávu: "Znovu si pověsím tréninkový terč!" Má to snad souvislost s tím, že se "Power" dozvěděl, že se v Praze utká se Slávou Navrátilem? Nebo je za tím něco úplně jiného? Nechme se překvapit. Každopádně reakce české legendy na sebe nenechala dlouho čekat: "On má výhodu, protože je pořád mladý kluk. Dám do toho určitě všechno, ale s nulou mu to asi nedám," kontruje s nadhledem a v dobrém rozmaru Sláva Navrátil.

Na programu nabitého večera bude hned osm utkání. Nejprve se české legendy utkají s těmi světovými. Po té Colina Lloyda prověří 4 vylosovaní diváci a věřím, že v uvolněné atmosféře exhibice "Jaws" ukáže, proč je uznávaným showmanem. Závěr exhibičního setkání legend v Praze obstarají utkání světových hvězd mezi sebou.



"Dvě předchozí úspěšné exhibice dost usnadnily jednání o účasti nejlepšího hráče historie Phila Taylora. Jediným problémem bylo, že jeho kalendář je zcela naplněn. Naštěstí pro všechny naše fanoušky se objevil jeden volný termín, který se nám podařilo získat. Za sebe musím říci, že jsem velmi šťastný, že se podařilo velkého Phila k nám do Prahy dostat a věřím, že si to všichni skvěle užijeme," uvedl za pořadatele Pavel Korda.