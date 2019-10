Součástí 4. ročníku festivalu WINE & ART PRAGUE zaměřeného na oslavy 30 let od sametové revoluce bude i výstava děl žáků a studentů základních, středních a vysokých uměleckých škol. Samotný festival ve formě pochůzkové akce se bude konat ve dnech 22. - 23. 11., výstava v Novoměstské galerii však potrvá až do 19. prosince.

Otevřeno út - ne 10 - 18 hodin

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

Přijďte se s námi ponořit do sametových vzpomínek při pochůzce centrem Prahy.



Hlavní součástí tohoto festivalu bude výstava Sametové vzpomínky, kterou můžete navštívit na Novoměstské radnici na Karlově náměstí a ve vybraných galeriích v centru Prahy. Nahlédneme společně do duší dětí a studentů uměleckých škol, ale také umělců, kteří Sametovou revoluci sami zažili. Budete mít jedinečnou příležitost zjistit, jaký mají pohled na události, které se odehrály před třiceti lety, a na osobnosti, které stály u zásadních společenských a ekonomických změn v naší společnosti, tedy u SAMETOVÉ REVOLUCE.



Pokud si tyto okamžiky chcete spojit s ochutnávkou prvotřídních českých a moravských vín, máte možnost na 22. - 23. listopadu zakoupit voucher v hodnotě 360 Kč, který Vám zajistí přednostní vstup do všech expozic, ochutnávku osmi vzorků vín, originální vypískovanou degustační skleničku a mapku s kompletními informacemi o návštěvních místech na trasách. V každé galerii bude jiné vinařství a výběr vzorků tedy bude záležet jen na Vás.



Váš voucher Vám též zajistí vstup do interaktivního ateliéru na Novoměstské radnici, která bude centrem konání všech doprovodných akcí. Zde Vás umělecké školy nechají nahlédnout do svých expozic, ve kterých budou díla přímo na místě tvořena.



Zakoupením voucheru též podpoříte konání tříkolové, tedy regionální, festivalové a zahraniční výstavy SAMETOVÉ VZPOMÍNKY, která bude sestavena s prací dětí a studentů.



Vpuchery můžete objednat na e-mailové adrese info@wineart.eu , kam je možné směřovat i Vaše dotazy. Upozorňujeme, že jejich počet je kapacitně omezen.