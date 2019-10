První listopadový víkend bude již potřetí patřit mezinárodní přehlídce současného komiksu, ilustrace a samovydavatelské tvorby FRAME Prague Comics Art Festival. Prostory Městské knihovny na Mariánském náměstí zaplní třicítka nakladatelů z celého světa.

Součástí festivalu je řada vzdělávacích přednášek a panelových diskuzí s domácími a zahraničními hosty. Paul Gravett povede panelovou diskuzi se zahraničními nakladateli, Evgeniy Yordanov představí bulharskou komiksovou scénu, Laydeez do Comics Praha budou přednášet o genderu v komiksu a mnohé další.



Návštěvníci se mohou těšit na výstavy, křty nových publikací a vyhlášení mezinárodní soutěže o nejlepší krátký komiks do 10 stran na téma The Art of Hate.