The Mission v Praze

Tuzemští fanoušci si své dva večery s The Mission mohou užít 4. a 5.dubna 2020 ve Futurum Music Baru. První večer zazní songy z alb č.: 1,3,5,7,9,11 a druhý večer songy z alb č.: 2,4,6,8,10,12.

Frontman Wayne Hussey k nadcházejícímu The United European Party 2020 Tour kapely The Mission říká: “Otázka, co očekávám od evropského turné během porodních bolestí mého sólového turné po Británii a na kontinentu, je jako požádat mě, abych vysvětlil chuť vaječného soufflé po povinné každodenní tříměsíční konzumaci vajec natvrdo. Je v tom nebetyčný rozdíl. Turné s Mission je zcela jiné než sólové turné. S Mission vyrážíme na turné na jaře po Evropě a po pobrexitové Británii. A proč? Důvod není třeba, prostě to máme rádi.