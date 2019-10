Icon For Hire v Praze

Americké duo Icon for Hire se po dvou letech vrací do České republiky, tentokrát do smíchovského klubu Futurum. Koncert se uskuteční 6. 3. 2020. Kapela také vydává nový singl s názvem “Hollow”.

Od svého založení v roce 2007 si duo, sestávající ze zpěvačky Ariel Bloomer a kytaristy Shawna Jumpa, získalo mnoho fanoušku, kteří oceňují nejen jejich muziku, ale i upřímnost s jakou ji dělají. Po překonání všech útrap, které hudební byznys skýtá, jsou Icon For Hire silnější než kdy dřív a jsou živoucím důkazem, že můžete převzít kontrolu nad svým životem – a to je možná největší úspěch, kterého jde v životě dosáhnout.