Pentatonix v Praze

V novém koncertním sále O2 universum představí album „The Best Of Pentatonix Christmas“ trojnásobní držitelé ceny Grammy a několikanásobně platinoví Pentatonix, kteří se po dvou vyprodaných koncertech vrací znovu do Prahy. Nové best of album, vycházející 25. října, bude vedle největších hitů a starších spoluprací s jinými hudebníky obsahovat 4 nové skladby.

Pentatonix si fanoušky získali hlavně díky youtube, kde a cappella skupinu odebírá více než 17 milionů uživatelů a celkový počet zhlédnutí všech videí přesahuje hranice čtyř miliard.