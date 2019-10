La Gioconda (A. Ponchielli)

Festival hudebního divadla OPERA 2020

La Gioconda je dílem, které tvoří jakýsi most mezi verdiovským romantismem a nastupujícím verismem a velkým baletním výstupem odkazuje i k tradici francouzské opery. Rozhodně ale není sentimentální selankou, jaké se v době jejího vzniku (1876) ještě komponovaly – je realistickým dramatem, které ukazuje pohnuté osudy jeho aktérů tak věrohodně, že by klidně mohl být obrazem současné společnosti. Renesanční Benátky pod veselým karnevalovým zevnějškem ukrývají intriky, spleť neprolomitelné moci úřadů, tajné policie, špiónů a státní akvizice. Je to zábava ve strachu, smích skrze slzy. Na pozadí takovéto společenské situace se odehrávají spletité osudy hlavních postav milostného trojúhelníku – Giocondy, Laury a Enza.

Nastudováno v italském originále, slovenské a anglické titulky

Přibližná délka představení včetně jedné přestávky:

2 hodiny 30 minut

Premiéra: 27. dubna 2018 v Banské Bystrici