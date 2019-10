Den Flamenka: Irene Álvarez & Virginie Delgado: Spící Carmen

ÚVODNÍ ČÁST VEČERA 18:00 – flamenková fiesta: exhibice flamenkových akademií Úvodní program divákům nabídke exhibiční choreografie tanečních akademií z celé České republiky i Slovenska. Flamenkové akademie: -kurzy Virginie Delgado -taneční atelier Lucie Bevelaqua -akademie Flamenkeria -Paseo del Flamenco -kurzy Jany Karfusové -Centrum Tance/Martina Lohniská -Taneční studio Element

HLAVNÍ PROGRAM 20:00 – premiéra představení “SPÍCÍ CARMEN” (Fantasie o čtyřech aktech založená na mýtu o Carmen od Prospera Mériméeho) V díle rozděleném do čtyř jednání pronikneme do nejcharakterističtějších rysů osobnosti Carmen skrze dvě tanečnice, které ztvární rozlišné obrazy této legendy. Nastaví nám zrcadlo, do kterého se mnoho žen dívá, a to pod nevyhnutelnou hrozbou tragického konce. OBSAZENÍ: Irene Álvarez (tanec) Virginia Delgado (tanec) Alexander Gavilán (kytara) Esteban Murillo (zpěv) Ruven Ruppik (perkuse)