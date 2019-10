Současný evropský šperk ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově

Na světě existuje více rozsáhlých a prestižních sbírek současného šperku, jen několik ale vzniklo z pracovních setkání šperkařů, tak jako tato, kterou spravuje Muzeum Českého ráje v Turnově. Dokumentuje díky svému charakteru nejen vývoj unikátního současného šperku v posledních třiceti letech, ale je také dokladem o setkávání výtvarníků z celého světa v místě se staletou tradicí broušení drahokamů a zlatnictví.

Mnoho z umělců, kteří se poprvé setkali v Turnově, zde navázalo trvalé přátelské pracovní a osobní vztahy, jež jsou podle nás stejně cenným přínosem jako samotná sbírka šperků. Díky tomu jsou mezinárodní sympozia v Turnově ve světě současného šperku fenoménem. První sympozium pod názvem Šperk a drahokam se tu uskutečnilo v roce 1984, ke 100. výročí vzniku zdejší šperkařské školy. Mezi partnery projektu bylo i Muzeum Českého ráje v Turnově, které mělo nově vytvořené práce uchovávat a prezentovat. Tak začala vznikat jedinečná sbírka současného šperku, která je výsledkem jednoho z nejdéle trvajících šperkařských setkání tohoto druhu na světě. Práci v dílně a spontánně probíhající neformální diskuze doplnily postupně výstavy, exkurze do úchvatné krajiny Českého ráje a na naleziště drahokamů i prezentace jednotlivců. Snažíme se také připravit každé sympozium jako setkání více generací. Setkání osobností s mezinárodním renomé, již etablovaných umělců i těch začínajících nebo teprve studentů vysokých výtvarných škol. V kolekci více než šesti set sympoziálních prací jsou tak díla ukazující celou žánrovou šíři tohoto oboru - od „nositelných“ prstenů, broží, náhrdelníků atd. po tvarové a materiálové experimenty, až k objektům na pomezí komorní plastiky a to, od více než sto sedmdesáti autorů z celého světa! V roce 2003 jsme vedle permanentně probíhajících turnovských akcí navíc uspořádali první Travelling Sympozium v baskické Vitorii/Gasteiz a turnovský model pracovních setkání, včetně výstav a exkurzí, pak zopakovali v Lisabonu (2004), Travassosu v severním Portugalsku (2005), Idar-Obersteinu (2005), Menorce (2006), katalánské Vilafranca del Penedés (2007), Bratislavě (2008) a Tarragoně (2010). Do turnovské sbírky se tak dostaly práce inspirované prostředím, kulturou, místními řemeslníky a materiály z dalších zajímavých destinací se šperkařskou tradicí a živou současností. Muzeum Českého ráje je ukazuje ve svých stálých expozicích a o reprezentativní výběr brzy projevily zájem také galerie v Evropě a USA. Naposledy jsme je pod názvem Fruit of Paradise vystavili v rámci mezinárodního projektu Melting Pot 2014 ve Valencii a v roce 2017 v Erfurtu. Jsme potěšeni, že právě nyní hostí výběr z kolekce Galerie České spořitelny, banky, jež mnoho let podporuje prezentaci světového designu, jehož součástí je tvorba módy a šperků.