Krzysztof Miller / Objektiv revoluce

Krzysztof Miller zachytil dramatické okamžiky ve vřavě demonstrací, revolucí, válek, humanitárních katastrof. Průřezová výstava jeho nejlepších snímků připomene pád komunismu ve střední Evropě i místa, kde revoluce nebo konflikty stále probíhají.

Rok 1989. Východní blok se rozpadá. Krzysztof Miller, tehdy začínající a později světoznámý polský fotoreportér, zachycuje na svých snímcích demonstrace a změny v Polsku, sametovou revoluci v Praze nebo krvavý pád režimu v Rumunsku. Dalších patnáct let Miller strávil tam, kde probíhaly válečné konflikty: od bývalé Jugoslávie přes Čečensko a Kurdistán až po Zair a Kongo. Průřezová výstava jeho nejlepších snímků připomene třicet let po pádu komunismu ve střední Evropě ikonické okamžiky roku 1989. Druhá část se zaměří na místa, kde revoluce nebo konflikty stále probíhají, ať už je to Súdán nebo Afghánistán. Lidské osudy v objektivu revoluce.

Výstava je jednou z oficiálních doprovodných akcí oslav 17. listopadu 1989 – Korzo Národní.