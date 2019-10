Dřevo, dřívko, dřevíčko / Poznávej, objevuj, hraj si

Interaktivní výstava v zámeckém sklepení Dřevo, dřívko, dřevíčko skvěle propojí vánoční téma s materiálem, který k tradičním Vánocům neodmyslitelně patří. Přiblíží dětem zážitkovou formou význam a využití dřeva v historii i současnosti člověka, úlohu stromů či důležitost lesa, podobu dřevěných obydlí i tradiční řemesla spojená se dřevem – od drvoštěpů po tesaře, ale také úlohu dřeva v ekosystému jako obnovitelného zdroje. Vyzkoušet si můžete krouhání zelí na dřevěné lavici, řezání kuláčků ruční pilou, výrobu hobliny, chůzi v tradičních dřevácích, vytvoření malé intarzie, poznávání druhů dřev a další hry a úkoly.

Výstava bude k vidění od 30. listopadu 2019 do 2. února 2020, denně od 9 do 18 hodin. 24. 12. je otevřeno pouze od 14 do 16 hodin, zavřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1.