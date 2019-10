Jihočeské betlémy / výstava ze sbírky Muzea Jindřichohradecka

Vánoční atmosféru naladí výstava v prvním podlaží připomínající centrum jihočeského betlemářství, kterým byl odedávna Jindřichův Hradec. A právě z Jindřichohradeckého muzea uvidíte výběr historických exponátů i betlémy současných tvůrců vyrobených z rozličných materiálů, jakými jsou dřevo, papír, keramika, kukuřičné šustí, kůže, kov, sklo, těsto, nitě a další.

Výstava bude k vidění od 30. listopadu 2019 do 2. února 2020, denně od 9 do 18 hodin. 24. 12. je otevřeno pouze od 14 do 16 hodin, zavřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1.

Po celou dobu adventní i vánoční až do 2. února můžete na zámeckém nádvoří obdivovat betlém ze sena a slámy z dílny Jany Sedlákové a také keramické vánoční městečko ve středověké zámecké lednici, které vytvořil tým výtvarníků z Horních Počernic pod vedením Míly Marešové.