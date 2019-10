From Another Mother (HR) po prvé v ČR! + Čau Česko

Chorvatsko-srbské trio From Another Mother je pověstné koncerty s energií rockové Nirvány nebo Dilinger Escape Plan. Spolu s brněnskými Čau Česko vystoupí v pražském Cross clubu už 22. 10. From Another Mother tak poprvé v České republice představí svou tvorbu, především svým druhým albem ATATOA, které vyšlo začátkem tohoto roku pod německým vydavatelstvím Kapitan Platte. S tímto albem už projeli Evropu včetně Spojeného království, kde své turné začali koncertem na showcastovém festivalu Liverpool Sound City, na kterém se hrálo i na stolech. Druhé album odpálili svým úderným singlem First Things First. Jako předkapela zahrají brněnští Čau Česko; DIY elektronické duo spojující kytaru, elektroniku a zpěv Štěpána Pařízka (Ghost of You). Kapela už vydala několik singlů. Poslední singl Inertia vyšel minulý měsíc spolu s klipem a momentálně Čau Česko připravuje své debutové album.