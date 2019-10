Kontakt - výstava keramické plastiky v Kvalitáři

Keramika je hlavním tématem nové výstavy v pražské galerii Kvalitář s názvem Kontakt. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966–2018. Cílem je představit keramiku v jiném světle jako materiál nejen pro užité umění, ale i volnou uměleckou plastiku. Výstava představuje díla 6 umělců z Čech a zahraničí, kteří se zúčastnili sympozia v minulém roce a zasazuje je do kontextu těch nejzajímavějších prací, které vznikly na bechyňských sympoziích v průběhu 60. až 80. let a věnovaly se stejným tématům jako soudobé sochařství. K vidění je tedy nejen současná keramická tvorba, ale i pohled do historie tohoto pravidelného mezinárodního setkávání umělců, které v jihočeské Bechyni probíhá bez přerušení od roku 1966. Výstava, kterou bechyňské sympozium otevírá novou etapu své existence, se koná v galerii Kvalitář od 11. října do 22. listopadu 2019.