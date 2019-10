Rodinný veletrh smysluplných hraček Rosteme pro život

O víkendu 9. a 10.11. se bude konat již 9. ročník inspirativního veletrhu v Praze. Je ideálním místem pro strávení příjemného dne s celou rodinou. Každý si tam najde to své. Přijede přes 70 vystavovatelů nejrozmanitějších kvalitních hraček. Děti si budou moci hrát a tvořit ve více než 50 dílničkách, vše si můžete osobně prohlédnout a vidět, co je baví. I letos pro vás chystáme přednášky pro rodiče a divadelní představení pro děti. Těšit se můžete na občerstvení včetně teplých jídel a nápojů. Co je však naším hlavním záměrem? Připravit veletrh, kde si můžete celý den hrát společně s vašimi dětmi, všichni se bavit a odpočinout si od chladného listopadového počasí. Moc se na vás těšíme! Děláme to pro vás.