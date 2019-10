Jazz klub Tvrz: The “Bohemia After Dark” Project

V projektu The “Bohemia After Dark” (název je vybrán podle stejnojmenného alba z roku 1955 s Kenny Clarkem a Cannonballem Adderleym) se potkali přední zahraniční i čeští hráči současné jazzové scény, kteří jsou zároveň i nadšenci tohoto žánru. Za všechny jmenujme saxofonistu Andyho Schofielda, který je mimo jiné jedním ze tří uměleckých vedoucích předního bigbandu působícího v ČR – The Jazz Dock Orchestra. Kapela se zaměřuje na autentickou interpretaci klasického bebopu čtyřicátých let a cool jazzu a hard bopu raných padesátých let – žánrů a období, které jsou jinak v Praze i České republice málo reprezentovány.

Pečlivě vybraný repertoár je tvořen i z méně známých či hraných kompozic té doby od autorů jako Dizzy Gillespie, Tadd Dameron, Thelonious Monk, Kenny Clarke a řada dalších, s odvoláním na originální nahrávky a původní interpretaci.

Účinkují: Osian Roberts a Andy Schofield (saxofony), Stanislav Mácha (piano), Taras Voloschuk (kontrabas), Ben Hague (bicí).

(Restaurace Chodovská tvrz – kapacita omezena)