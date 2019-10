Jaroslav Hutka – Třicet let poté

Pár dnů před významným 30. výročím sametové revoluce, vystoupí na Chodovské tvrzi hudební ikona oněch listopadových dnů – Jaroslav Hutka. Legenda českého folku a především vynikající písničkář a textař přijal naše pozvání, aby divákům nabídl průřez svojí tvorbou od písní z dob exilu během normalizace až po zcela aktuální kusy.

Jaroslav Hutka působí jako písničkář již od roku 1966 a představuje jednu z nejznámějších postav tuzemské hudební scény. Je rovněž spoluzakladatelem sdružení Šafrán, se kterým vydal roku 1977 – například společně s Vladimírem Mertou, Vlastimilem Třešňákem a dalšími – stejnojmenné LP. Na veřejnost se však dostalo až po dlouhých letech po pádu železné opony, ostatně jako řada jeho dalších děl. Hutka se stal signatářem Charty 77 a jako nepohodlný pro tehdejší režim emigroval do Holandska, kde žil až do převratu roku 1989, kdy se vrátil do své vlasti.