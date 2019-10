Pražský Biojarmark 2019

Jediný pražský farmářský trh zaměřený výhradně na biopotraviny! V sobotu 19. října se do Prahy vypraví ekofarmáři z celé republiky, aby na dvorku Národního zemědělského muzea představili to nejlepší a nejčerstvější ze své produkce. Co vás všechno čeká? Prodejní trh bioproduktů a biopotravin, vaření pod širým nebem s populárním kuchařem Hugo Hromasem, živá hudební produkce, tančírna, ale hlavně ochutnávky a pravé bioobčerstvení pro milovníky masa, vegany, celiaky nebo příznivce syrové stravy… Chybět nebude ani výstava fotografií ze života ekologických zemědělců, soutěž o knihy z nakladatelství Kazda a SmartPress, besedy a informační stánky neziskových organizací.