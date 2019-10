Festival Malé oči

Šestý ročník festivalu Malé oči se odehraje od 18. do 23. října v letenském kině Bio OKO a poté zamíří do regionů. Festival zahájí premiéra animovaného pásma Hurá na pohádky. Děti i rodiče čeká nabitý filmový i hudební program, protože právě letos bude akce zaměřena na filmovou hudbu a zvuk. Spojením obojího a zároveň poctou k výročí 130 let od narození Charlieho Chaplina bude uvedení němého filmu The Kid s živým hudebním doprovodem klavíristy, skladatele a improvizátora Vojtěcha Procházky. Diváky mnoha generací pohladí svými písničkami koncert Jaroslava Uhlíře.

To, jaké je to být samy autory, si děti vyzkouší na workshopu skládání elektronické hudby, který povede muzikant Aid Kid. Mimo hudební část v programu nechybí ani exkluzivní předpremiéry a animované filmy pro celou rodinu. Kromě Hurá na pohádky diváci zhlédnou předpremiéry nových celovečerních animovaných filmů Addamsova rodina a Sněžný kluk.

Těšíme se na vás na Malých očích ve velkém Oku a po pražském termínu i v regionech po celé České republice.

Kompletní bohatý program