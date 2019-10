Kabaret Pepe je autorský hudebně-divadelní večer. Večer plný písní, zpěvu, hudby, večer slov humorných i zcela vážných, příběhů pravdivých i takových, které se nikdy nestaly. Mozaika barev, tónů, nálad a chuti tvořit a předávat radost.

Petra Bílková je dlouholetá členka divadla Kampa a jeho domácího souboru Cylindr, ve kterém působí jako herečka a hudebnice. Kromě toho vystupuje v různých hudebních projektech (Šansonové večery s Markétou Burešovou, Du-Chanson, Pocta Zuzaně Navarové - Mário Bihári, Markéta Burešová, Ivo Sedláček, Chantet - šansonové večery se smyčcovým kvartetem)

"Život je jako horská dráha. Někdy je to skvělá jízda a jindy je nám pěkně blbě. A tenhle život mi píše písně a já je žiju a zpívám. Po svým. A vy, jestli chcete, pojďte se projet se mnou. Kabaret Pepe je tady pro všechny! Pro malé i velké, pro tlusté i tenké, pro srdce lásky z perníku, pro papírovou růži, pro dětský smích i putyku, pro chvíle, kdy se úží hrdlo v hradu strašidelném na horské dráze světa, pojďte s námi, ať to žije, ať to tady létá!!!"