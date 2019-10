Louskáček a Bonbónová víla

Pohádka na téma slavného baletu P. I. Čajkovského

Království bonbónů a čokolády vládne rozmazlený a líný princ, kterému pomáhají starý Kouzelník a Bonbónová víla. O trůn však usiluje Myší král - čaroděj, který vládne temnými kouzly a snaží se prince zničit. Starý Kouzelník, chce princi pomoci, ale omylem ho promění v dřevěnou hračku Louskáčka. Vydá se s ním do světa, aby našel někoho, kdo ho zachrání. Dívka Adélka, to dokáže, ale Myší král ji za trest začaruje. Louskáček se s ní proto vydává zpět do svého království, protože zlé kouzlo Myšího krále může zlomit jen Bonbónová víla.

V pohádce zní hudba P. I. Čajkovského s texty písní Jana Turka a malí diváci uvidí nejen souboje a komická čísla, ale také ukázku klasického tanečního umění na špičkách. Přijďte se podívat...