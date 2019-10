Maxipes Fík

Divadelní zpracování slavného večerníčku

„Tatí, já byfem chtěla pfa,“ řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. „Jmenuje se Rek,“ oznámil.

A protože Ája neuměla říkat „R“, říkala mu Fek.

„To už mu můžeme říkat Fík,“ řekl tatínek.

No, a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No, který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto?

Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí!

Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!