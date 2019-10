Zásadní Xenakis

Originální a vysoce oceňovaný skladatel, vynikající architekt a blízký spolupracovník Le Corbusiera, ještě jako student odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti za odboj proti nastolení monarchie v Řecku, to vše byl Iannis Xenakis (1922–2001), jeden z nejpozoruhodnějších umělců 20. století. Hudební kompozici propojil Xenakis s matematikou a koncepty architektury. Jeho tři zásadní kompozice pro velký orchestr zazní v úterý 5. listopadu v Centru pro současné umění – DOX.

85členný mezinárodní orchestr mladých hráčů Ostrava New Orchestra/ONO a špičkové sólisty z USA, Německa a Maďarska povede osobnost nad jiné povolaná – Petr Kotík. Ten se s Iannisem Xenakisem setkal na počátku šedesátých let ve Varšavě a jako dirigent se systematicky Xenakisově tvorbě věnuje mnoho let.

Iannis Xenakis muzikanty ani posluchače nešetří a strhává je do svého zvukového světa – syrového, fascinujícího, nezaměnitelného. Geniální samouk, kterého Arthur Honegger jako studenta odvrhl, aby mu pak naopak Olivier Messiaen poskytl vzdělání i mentorskou oporu, sám formoval další generace hudebníků a skladatelů.