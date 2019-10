Deskohraní v Praze

Deskohraní je festival plný deskových a karetních her, předváděček, turnajů, volného hraní a jiných atrakcí. Je určen všem hravým lidem z celého světa, malým i velkým, expertům i amatérům. Připravujeme program pro děti i dospělé, pro hráče i veřejnost, nabízíme mistrovské turnaje i začátečnické soutěže.

Tento rok se bude festival konat v datech

12.-20. ŘÍJNA 2019 TYRŠŮV DŮM, PRAHA.

Přijďte za námi v říjnu do Michnova paláce Tyršova domu v Praze zahrát si deskové hry známé i neznámé, moderní i prastaré, pro radost i v soutěžích.

V naší Ludotéce si vyberete z více než 601 her. Připravujeme pro Vás mnoho soutěží od začátečnických až po špičkové turnaje s mezinárodní účastí.

Deskové hry boří bariéry. Nezáleží na tom, jakého jste věku, náboženství, rasy, či fyzické kondice, záleží pouze na tom, jak jste hraví.

Letošní ročník naváže na vyzkoušené věci z minulých let jako prezentace her, firemní prezentace, fórum autorů her, dětský koutek, které se osvědčily, ale přinese bohatý doprovodný program pro veřejnost.