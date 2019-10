Earth, Wind & Fire Experience & Al McKay v Praze

Dynamickou a pestrobarevnou dobu přelomu éry hippies a třpytivých funky sedmdesátých a osmdesátých let symbolizuje možná nejvíc kapela Earth, Wind and Fire.

Tuhle nezaměnitelnou hudbu, která stála i u zrodu současného funku a r’n’b, přiveze 4. listopadu do Velkého sálu pražské Lucerny kytarista Al McKay, který byl její oporou a významným spolutvůrcem v klíčových sedmdesátých a osmdesátých letech. Ve stylovém prostředí legendárního pražského sálu vystoupí na pódium spolu s tímto čtrnáctinásobným nominantem, a majitelem šesti prestižních cen Grammy i spoluatorem megahitu September jeho formace Earth, Wind & Fire Experience, elitní sestava z výběru nejlepších amerických funkových, soulových a r’n’b hráčů, z nichž mnozí prošli jak byvšími sestavami Earth, Wind and Fire, tak například The Pheonix Horns, The Emotions, Tower of Power, kapelami Stevieho Wondera, Prince, Quincyho Jonese, Carlose Santany nebo Sergio Mendese.

Zdi Lucerny, které již naslouchaly americkým legendám od Louise Armstronga až po Boba Dylana, tak nyní zažijí spolu s fanoušky další dotek toho nejlepšího, co zpoza oceánu obohacuje již po desetiletí naši hudební kulturu i každodenní život: Radostnou a pestrobarevnou záplavu tónů, chytlavých melodií, šlapajících groovů a tanečních rytmů, které věrně a hravě přenesou do mramorového paláce žhavou atmosféru kalifornské hippie, r’n’b a funkové éry.