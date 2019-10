The “Bohemia After Dark” project – Tribute to the Giants of bop (uk/cz)

Tento projekt se zaměřuje na autentickou interpretaci klasických nahrávek, ale zejména zanedbaných klenotů z diskografie Kennyho Clarka (1914-1985), průkopníka bebopového stylu na bicí - ať už jako lídra či v doprovodné roli. Časové rozpětí je od zlatého věku bebopu ve 40. letech přes cool jazz až po vznik hard bopu v polovině 50. let. Clarkova diskografie je obzvlášť bohatá a rozmanitá, poněvadž účinkoval v té době na stovkách nahrávek skoro se všemi významnými postavami jak swingové, tak i bopové éry. Mezi hráče či skladatele spojené s repertoárem projektu patří: “Giants of 1940s Bebop” - Charlie Christian, Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell, Fats Navarro a Tadd Dameron; “Pioneers of Hard Bop” - Miles Davis, Milt Jackson, J.J. Johnson, Sonny Rollins, Cannonball Adderley, Pepper Adams, Hank Mobley, Nat Adderley, Art Farmer, Donald Byrd, Kenny Dorham, Kenny Burrell, Hank Jones, Horace Silver, Tommy Flanagan, Oscar Pettiford a Paul Chambers. Jakožto uznávaný zakladatel bebopového (a tím pádem i moderního jazzového) stylu hraní na bicí soupravu, Kenny Clarke se tak stal ztělesněním takzvaného „straight-ahead“ hraní. Vynikal mimo jiné výjimečně nenásilným, ale svižným swingem svého základního rytmu na ride činel, podle kterého ho z nahrávek jasně rozeznáme. Projekt byl nazván podle alba „Bohemia After Dark“ (Savoy, červen 1955), které je vrcholem Clarkovy nahrávací kariéry v USA (v roli lídra) a debutem bratrů Adderleyových, a které zároveň zahájilo novou etapu vývoje hard bopu. Ačkoli se název alba (a jeho titulní skladba) vztahuje k Newyorskému jazzovému klubu „Café Bohemia“, který vznikl pár měsíců před nahráváním desky, myšlenkovému spojení s jazzovými večery v hlavním městě Čech („Bohemia“) se nedá odolat.

