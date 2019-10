Beats For Love – On the Road – Praha

Beats for Love, největší hudební festival v ČR a SK, přiváží headlinera 7. ročníku opět do ČR! Alle Farben na konci února vystoupí v Brně a Praze. #beatsforlove #allefarben #praha #brno

Beats for Love je aktuálně největším hudebním festivalem v České a Slovenské republice a své fanoušky chce potěšit i během roku a proto se organizátoři rozhodli přivést jednoho z největších headlinerů roku 2019 opět do ČR! Německý DJ a producent Alle Farben, který má na svědomí takové taneční megahity jako 'Supergirl', 'Fading', 'Bad Ideas', 'Little Hollywood' či 'Please Tell Rosie' míří 28. a 29. února do Brna, respektive Prahy! Buď u toho taky. #beatsforlove #allefarben #praha #brno

Ceny vstupenek: