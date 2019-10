Den otevřených dveří v Ústavu hematologie a krevní transfuze

Odborníci z Ústavu hematologie a krevní transfuze (U Nemocnice 2094/1, Praha 2) si 9. 10. od 10.00 do 16.00 hod. pro zájemce připravili exkurze do laboratoří, v nichž diagnostikují krevní skupiny nebo vyšetřují krevní obraz. Návštěvníci se dozvědí, k čemu se využívá průtokový cytometr, jak se odebírají krevní destičky či jak vypadá krev pod mikroskopem. Příchozí si také budou moci nechat zdarma zkontrolovat krevní obraz (odběry budou probíhat od 12 do 14 hodin). Nebudou chybět ani podrobné informace o dárcovství kostní dřeně.