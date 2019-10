Veletrh videoher a interaktivní zábavy For Interior

V souběhu s veletrhy FOR TOYS, FOR BABIES a BIOSTYL – ECOWORLD, které se konají ve dnech 17. až 20. října 2019 v PVA EXPO PRAHA, se představí i veletrh videoher a interaktivní zábavy – FOR GAMES. Tento herní svátek nabídne návštěvníkům to nejlepší ze světa herních konzolí, PC, hardwaru a softwaru.

Vychytávky, novinky a trendy ze světa videoher. To je osmý ročník veletrhu FOR GAMES s nejlepší nabídkou z herního trhu v ČR. Akce potěší vyznavače herních konzolí, PC, hardware a přinese to nejlepší napříč příslušenstvími herních platforem. Tradičně budou k vidění i vyzkoušení největší hardwarové a herní novinky. Fanoušci potkají vývojáře, hráče i streamery, čeká je řada soutěží a napínavý doprovodný program.