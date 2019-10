DOG EAT DOG / Waltari / Slimboy v Praze

Američtí DOG EAT DOG, kteří slaví letos neuvěřitelných 25 let od vydání své přelomové desky "All Boro Kings", která vyšla v roce 1994 a stala se charakteristickým odrazem své doby, zahrají v Praze. DOG EAT DOG Vás v říjnu přijedou všechny postavit na nohy v rámci speciálního turné věnovaného právě téhle desce, kterou si užijete od začátku až do konce a nejen to!

Dále zahrají Waltari a Slimboy.