Diagnóza F

S Adéou Paulík Lichkovou a Radiem Wave nejen o duševních nemocech s psychology, psychiatry a psycho terapeuty. U příležitosti narozenin V kolony exkluzivně živě přímo od nás. Je tomu už 20 let co u nás trénují lidé s duševním onemocněním. Zvykají si na pracovní zátěž a nabývají sebedůvěru. Přijďte si poslechnout zajímavé povídání o tom jaké byly začátky, jak taková rehabilitace probíhá, a co na to říkají klienti. Hosté pořadu: Martin Hollý ředitel PN Bohnice, Hynek Trojánek a Magdaléna Poláková, pracovní terapeuti V. kolony, klient v rehabilitaci V. kolony a Milena Venuše Boublíková peer konzultantka.