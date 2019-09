Kinolab / Přehlížení: Zapomeň na ulici

Jaké je to být na ulici, co dělat, aby na ní člověk "zapomněl" a jak se z ní dá dostat ven?

PROGRAM:

18:00 Promítání filmu: MEN IN BOX (2017, EN, CZ sub, 26 min, dir. Nina Bumbálková, prod. Snack Productions)

18:30 Diskuze s hosty:



Evan Duda (zakladatelka Přestupní stanice)

Barbora Bírová (poradkyně pro ukončování bezdomovectví z Platforma pro sociální bydlení)

Václav Zitta (první prodavač v Přestupní stanici, bývalý bezdomovec)

Tereza Jureckova (zakladatelka projektu Pragulic)

Moderuje: Zlatko Teskere

Sociálně vyloučené lokality jsou běžnou součástí dnešních měst. Často jde o oblasti, které se na mapě města jeví jako "bílá místa" či přehlížená "země nikoho". Tato nová městská divočina je často vnímána negativně, jako zanedbaná a nehezká plocha, přesto nachází své využití. Jakým způsobem se tato místa re-kolonizují a komu patří? Jakou roli v nich hrají lidé bez domova, mezi kterými panuje “zákon džungle”, čím se zabývají a o čem sní? Je bezdomovecký život produktem pulsujícího ekosystému bohaté západní společnosti? Ustojí to, nebo nastane její zhroucení? Je dobré se na kolaps sociálního systému a nové hierarchie společnosti připravit už teď? A do jaké míry jsou na něj připraveni ti, kteří právě už teď nic nemají? Přežijí město jinak lépe než my?