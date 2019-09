Impulse - Symphony Orchestra v Praze

"Impulse" je ve své podstatě symbiózou klasické a rockové hudby. Repertoár skupiny se skládá z nesmrtelných děl velkých rockových kapel XX. století a současnosti. Jeho vrcholem je ten fakt, že všechny námi oblíbené písně se objevují v nových úpravách a tak odhalují zcela neobvyklou perspektivu. Výsledkem je, že známé rockové hity procházejí znovuzrozením a dostávají nový dech.

Skupina "Impulse" zahrnuje profesionální hudebníky. Program je doprovázen speciálně vybranými vizuály.

Program představuje díla takových skupin, jako je Queen,The Beatles, Metallica, Depeche Mode, Scorpions, Radiohead, Eagles, Red Hot Chilli Peppers, AC/DC, Bon Jovi, System of a down, Kiss, Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, The Rolling Stones, Deep Purple, The Doors.