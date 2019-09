Keane v Praze

Keane - jedna z nejúspěšnějších britských kapel posledních dvou dekád, která doposud vydala pět řadových alb, výběrové album, několik živáků a na svém kontě má dvacítku úspěšných singlů, ohlašuje po vydání nového alba velké evropské turné! Skupina zabodovala již svým debutovým albem Hopes and Fears z roku 2004, které obsahovalo hity “Everybody’s Changing“, „Somewhere Only We Know“ nebo „Bedshaped“.

V letošním roce se vrací po sedmileté pauze a jak první reakce na nové album ukazují, jde o návrat ve velkém stylu a plné síle!