Speciální, a přitom zábavné cvičení pro nastávající maminky

Kurzy cvičení pro těhotné bývají trochu monotónní. Přitom vhodný pohyb je v tomto období velmi důležitý. Nově koncipovaný kurz v Monkey's Gym Juklík na Praze 5 se v průběhu 10 lekcí zaměřuje na různé oblasti těla, které vyžadují v těhotenství zvýšenou pozornost, zároveň je zábavný a relaxační.

„Typická pro tento kurz je zejména skladba lekcí. Celkem je jich 10 a v každé z nich se budeme postupně věnovat oblastem, které vyžadují v těhotenství zvýšenou pozornost – jako je například pánevní dno, prevence oteklých nohou a nožní klenby, tedy partií, jež jsou společně se zády vystaveny vyšší zátěži související s rostoucím bříškem. Neopomeneme také lekci zaměřenou více na posilování oblastí, které těhotná žena posilovat může (hlavně nohy a ruce), což ocení zejména po porodu. A v neposlední řadě zařadíme správnou techniku dýchání,“ představuje náplň nového kurzu cvičení pro těhotné lektorka Marta Svatošová z tělocvičny Monkey's Gym Juklík na Praze 5. A aby bylo cvičení zábavnější, dostanou se ke slovu i gymbally, overbally a gymnastické podložky.

Čas jen pro sebe

A jak vlastně tenhle nápad vznikl? „Velká část maminek, které doprovázejí své ratolesti na cvičení v tělocvičně Monkey's Gym, očekává narození dalšího potomka. Je pro ně jednodušší docházet na cvičení někam, kde to už znají a kde jsou spokojené. Já sama jsem se rozhodla rozšířit si kvalifikaci cvičení s dětmi o cvičení s nastávajícími maminkami poté, když jsem zjistila, že cvičení pro těhotné je většinou trošku nudné, monotónní, a přitom by šlo dělat mnohem zajímavěji. Ve vedení kurzů jsem nalezla velkou zálibu,“ říká lektorka Marta Svatošová a na otázku, zda bude nějak postaráno i o děti, které si s sebou nastávající maminka případně přivede, s úsměvem odpovídá: „Bohužel hlídání dětí nenabízíme. Ovšem z hlediska uvolnění a relaxování mysli je určitě lepší, pokud si nastávající maminka čas vyhradí pouze sama pro sebe. Pokud má však větší dítě, které zvládne přečkat samo v dětském koutku, který je hned vedle tělocvičny, bránit jí v tom nebudeme.“

Poslouchat své tělo

Těhotná žena by se měla vždy cítit příjemně a pohodlně a po celou dobu cvičení poslouchat své tělo. Nenutit se do cviků, které jí nevyhovují a nebát se to říct. Také by se určitě neměla přepínat. „Pokud žena do této doby nikdy necvičila a její fyzická zdatnost je nižší, je lepší informovat nás o těchto skutečnostech, stejně tak vždy i o aktuálním zdravotním stavu,“ připomíná lektorka Marta Svatošová z tělocvičny Monkey's Gym.

Cvičení v rámci kurzu respektuje všechna pravidla pohybu těhotných a je vhodné pro nastávající maminky v každém období, které nemají zdravotní omezení. Doporučujeme před zahájením lekcí poradit se se svým lékařem.

Více o kurzu Cvičení pro těhotné v Monkey's Gym

Místo konání: Baby Club Juklík v Praze 5

Termín: každý čtvrtek od 18:15

Období: 3 měsíce (říjen-prosinec; leden-březen; duben-červen)

Počet lekcí: 10 + 2 náhradové na konci

Délka lekce: 45 min

Lektorka: Marta Svatošová