Ne/normální - muzikál

ČESKÁ PREMIÉRA NEJSILNĚJŠÍHO RODINNÉHO PŘÍBĚHU POSLEDNÍCH LET!

Hluboký pohled na rodinu, která se potýká s problémem duševní nemoci. NE/NORMÁLNÍ (v originále NEXT TO NORMAL) je současný, moderní, pop rockový muzikál.

Autory jsou světoznámí tvůrci Brian Yorkey (libreto) a Tom Kitt (hudba).

HISTORIE A OCENĚNÍ

Muzikál získal Pulitzerovu cenu za drama (jako teprve osmý muzikál v historii) a tři ceny Tony včetně ocenění za nejlepší hudbu. Byl také vybrán jako "jedna z deseti nejlepších her roku 2010" kritiky napříč Amerikou, včetně Los Angeles Times, The Washington Post, Rolling Stone a The New York Times.

Od své premiéry na Broadwayi v roce 2009 a následného tour po USA byla hra uvedena napříč celým světem, např. v Kanadě, Austrálii, Holandsku, Argentině, Brazílii, Peru, Korei, Israeli, všech zemích Skandinávie, Německu, Rakousku, Belgii, Španělsku nebo Polsku. V České republice bude mít svou českou premiéru!

O PŘÍBĚHU

Současné rodinné drama o boji matky s duševními chorobami a důsledcích, které doléhají i na její rodinu. Na začátku hry se zdá, že Diana vede ideální život - je vzdělaná, finančně zajištěná, šťastně vdaná, má dvě dospívající děti. Brzy se však ukáže, že vše není tak, jak se zdá. Diana trpí bipolární poruchou, provázenou úzkostmi, výkyvy nálad a bludy, které se postupem času zhoršují. Během hry vystřídá několik lékařů, se kterými o svých problémech otevřeně hovoří a podstoupí několik druhů léčby. Pod vedením svého lékaře, Dr. Maddena, Diana bere poctivě léky, poprvé otevřeně hovoří o svých problémech a podstupuje kontroverzní elektrokonvulzivní terapie.

Mezitím se její manžel Dan snaží čelit životnímu zmatku a depresi; dcera Natalie prožívá pocit izolace i začínající románek se studentem hudby Henrym; a syn Gabe slouží Dianě, jako důvěrník a odkaz na šťastnější minulost. Ačkoli každá postava hledá svůj vlastní mír a štěstí a rodina se ze všech sil snaží žít normálně, je neustále konfrontována s ne/normální realitou . Přes svůj dramatický nádech nabízí hra spoustu odlehčených momentů, výjimečnou hudbu, a prezentuje příběh rodiny s láskou a soucitem. Diváci se tak hluboce vkrádají do myslí a srdcí každé postavy, v nichž najdou i kus sebe..

Do pražského Divadla Na Prádle přivádí spolek art4rent, z. s. tento naprosto výjimečný muzikál v době, kdy slaví 10. výročí od své premiéry na newyorské Broadwayi.

Délka představení: 2 h 20 min. (včetně přestávky)