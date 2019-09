24. Mezinárodní festival jazzového piana: Kristina Barta a Marcin Wasilewski

24. Mezinárodní festival jazzového piana

Kristina Barta

Pianistka a skladatelka Kristina Barta vystudovala jazzový klavír na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. Je držitelkou několika ocenění; nejlepší klavírní interpretace vlastní kompozice v polské soutěži Powiew Mlodego Jazzu 2017, nejlepší jazzová kompozice roku 2016 (pořádá Ochranný svaz autorský), vítězka Mladí ladí jazz 2012 a další. Trio, které založila spolu s Janem Fečem a Markem Urbánkem, zvítězilo v soutěži Jazz Prix 2015 a umístilo se mezi finalisty Euroradio Jazz Competition 2016 v Nizozemsku. Kristina Barta vystupuje sólově i se svými dalšími projekty na mnoha místech Evropy; Montreux Jazz Festival, JazzFestival Steyr, Strasbourg Jazz Festival, D'Jazz Nevers, Budapest Jazz Club, Radio France, A-Trane jazz club, Bimhuis hall a další.

Debutové album EMA 29 vyšlo u rakouského vydavatelství Alessa Records v roce 2017. Na albu Kristina spolupracuje s americkým vibrafonistou Davidem Friedmanem, saxofonistou Karlem Růžičkou Jr., trumpetistou Miroslavem Hloucalem, kontrabasistou Janem Fečem, bubeníkem Markem Urbánkem a kytaristou Kryštofem Tomečkem. Od roku 2019 vystupuje se svým pětičlenným projektem Event Horizon, který volně navazuje na album EMA29 současnými originálními kompozicemi vycházejícími z moderního jazzu. Kristinina hudba v sobě odráží její dřívější studium klasické hudby a klade důraz na melodiku obohacenou o moderní rytmy.

„Jako klavíristka a skladatelka je Kristina Barta naprosto přesvědčivá“ HANS-BERND KITTLAUS, Německý kritik

******************************

Marcin Wasilewski

Marcin Wasilewski (1975), jeden z nejzajímavějších a nejvýznamnějších klavíristů na nové evropské jazzové scéně. Jeho jméno se etablovalo na poli světového jazzu v roce 1994, kdy ho Tomasz Stanko pozval s jeho pravidelnými spoluhráči (kontrabasista Slawomir Kurkiewicz a bubeník Michal Miśkiewicz) ke společnému účinkování. Všichni byli velmi mladí, nejstarší, Marcin měl pouhých osmnáct let. Od roku 2001 vystupovali a nahrávali jako Simple Acoustic Trio, nyní Wasilewski Trio. S Tomaszem zůstal Marcin několik let a nahrál s ním tři skvělé nahrávky pro mnichovský label ECM, který se později stal i jeho labelem. Během dvaceti let své činnosti na hudební scéně Marcin Wasilewski spolupracoval s četnými mezinárodně uznávanými hudebníky. Vystupoval spolu s Tomašem Szukalskim, Piotrem Wojtasikem, Michałem Urbanikem, Januszem Muniakem a Henrykem Miśkiewiczem a také se podílel na mezinárodních projektech s hvězdami mezinárodní jazzové scény, jako jsou Dino Saluzzi, Palle Danielson, Jon Christensen, Arild Andersen, Bernt Rosengren, John Surman, Bobo Stenson, Manu Katche, Gianluigi Trovesi, Jan Garbarek, Arthur Blythe a Joe Lovano.