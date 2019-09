24. Mezinárodní festival jazzového piana: Sunna Gunnlaugs a Giovanni Mirabassi

24. Mezinárodní festival jazzového piana

Sunna Gunnlaugs je pianistka a skladatelka, narozená nedaleko Reykjavíku, která debutovala na jazzové scéně v r. 1997. Hudba Sunny Gunnlaugs je přemostěním propasti mezi jazzem Brooklynu a Reykjaviku, s evropskou elegancí, je ohnivá, má newyorský drive.

Tvorba Sunny Gunnlaugs je ovlivněna americkými pianisty Billem Evansem a Keithem Jarrettem, a také tvorbou švédského pianisty Bobo Stensona. Ve svých skladbách spojuje lyrická melodická témata s údernou rytmickou sekcí.

Jako dítě vyrůstala Sunna Gunnlaugs na malém poloostrově Seltjarnarnes nedaleko Reykjavíku. Na naléhání své matky se začala učit hrát na varhany. „Myšlenka, hrát na klavír, se mi jako dítěti nelíbila. Měla jsem to spojeno s klasickými pianisty, kteří, jak se mi zdálo, nemají z hraní žádnou zábavu. Ale na varhany jste mohli hrát cokoliv, Beatles, polky, Strausse, a to bylo mnohem zábavnější. Impulsem v dospívání, kdy jsem si uvědomila, že na klavír lze hrát různou hudbu, byla nahrávka tria Billa Evanse You're Gonna Hear From Me, díky níž jsem se dostala k modernímu jazzu,“ vzpomíná Gunnlaugs.

V roce 1993 zamířila do USA jako studentka na William Paterson College a začala se postupně profilovat jako osobitá improvizátorka a skladatelka spojující ve své tvorbě hudební inspirace z obou stran Atlantiku. V současné době patří k nejznámějším islandským jazzovým hudebníkům. Žije na Islandu, kde obvykle koncertuje se svým triem. S tím se představila v ČR již několikrát, v rámci Bohemia Jazz Festu, v Brně, v Písku a v Prachaticích, hrála také v Olomouci a opakovaně v Praze, která v tvorbě Gullnaugs zanechala stopu. Zde totiž vznikla, s přispěním saxofonisty Ohada Talmora a basisty Matta Pavolky, energická deska Live in Europe, umisťující se na předních příčkách jazzových žebříčků v USA a Kanadě. Do Prahy se vrací po 3 letech.

Giovanni Mirabassi je jazzový pianista narozený v roce 1970 v Perugii (Itálie), po většinu profesního života však žije v Paříži. Ačkoli byl jeho otec amatérským hudebníkem, který hrál na klavír, kytaru, akordeon a působil jako zpěvák, dlouho odrazoval svého syna, který se snažil trénovat hru na rodinném klavíru, aby se stal hudebníkem. Teprve v šestnácti letech Giovanni absolvoval první lekce klavíru s učitelem. Právě ten mu představil jazz. Stejnému žánru se upsal i Giovanniho bratr Gabriele, který je ve světě známým klarinetistou. (Opakovaně se představil i českému publiku.)

V Itálii hrál velmi brzy s mezinárodními hvězdami, jako Chet Baker (r.1987) a Steve Grossman (r. 1988). V roce 1992 se rozhodl usadit se v Paříži. Jeho volba stát se profesionálním muzikantem se ukázala a ukazuje správnou. Již v roce 1996 získal cenu jako nejlepší sólista na Tremplin Jazz Avignon2. Téhož roku s basistou Pierre-Stéphaneem Michelem vytvořil duo Dyade a nahrál své první album nazvané En bonne et due forme.

Od té doby se jeho kariéra rozšiřuje o roli šéfa divadla a studia. Spolupracuje s mnoha hudebníky pařížské i mezinárodní scény, jako jsou Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Louis Moutin, Glenn Ferris, Andrzej Jagodzinski a Michel Portal a řada dalších. Účinkuje na mnoha mezinárodních scénách a festivalech, jako je Paris Jazz Festival, Era Jazzu de Varsovie, le JVC Jazz festival de Paris, le Northsea Jazz Festival de Rotterdam. Několik koncertů odehrál v Japonsku, z některých vznikla i „live“ alba.

V roce 2002 získal ocenění Victoire du jazz, které se každoročně udílí ve Francii. Giovanni Mirabassi skládá mnoho skladeb nejen pro sebe, ale také pro francouzské zpěváky jako Agnès Bihl nebo Claire Taïb. Získal i filmovou roli, a to pianisty ve filmu Mathilde Bayle „Charlie se vdává!“, k němuž také složil hudbu.

Dosud nahrál více než 20 alb, jako sólista, jako člen jazzové kapely, ale i s orchestrem.